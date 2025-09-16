Защо се провалят съотборниците на Верстапен?

Какъв трябва да е вторият пилот на Ред Бул, който да партнира успешно на Макс Верстапен и тимът да може да печели точки и с двете си коли? При това, в по-дългосрочен план. В Ред Бул все още нямат окончателен отговор на въпроса, като след всички експерименти, най-успешен се оказа този със Серхио Перес, но сривът в представянето му миналата година го лиши от мястото му в тима. И единственият, който беше на нивото на Макс беше Дениъл Рикардо, но той хвана началото на кариерата на Верстапен във Формула 1.

“Мисля, че когато Гасли и Албон се озоваха в Ред Бул, те просто не бяха готови за това - обясни световният шампион във Формула 1 за. 1997 година Жак Вилньов. - Като новаци те имаха нужда от половин секунда на обиколка, но не успяха да стигнат до нея. Сега и двамата се справят много по-добре в сравнение с времето, когато бяха в Ред Бул.

Chaos for Red Bull! 🫣



Max Verstappen and Danny Ric's infamous 2018 Baku collision, which ended the race for both drivers 🤯#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/6CiiBxuVTH — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

Има ли предимство Пиастри в Баку?

“Перес достигна най-високото си ниво и нямаше как да стане по-добър, но той не е ставал световен шампион и това беше таванът му.

“Макс е старомоден пилот, а вече няма много като него. Преди имаше повече такива пилоти, но сега е трудно да намериш пилот, който да работи с тима, да работи по колата, да помага на отбора да прогресира.

Розберг за това дали боксовете са част от състезанието

“Защо другите се провалят като неговите съотборници? Защото не са достатъчно добри. Просто е. Ако някой е достатъчно добър и успее да се доближи до нивото на Макс, може би тогава в тима ще си кажат, че си струва да се чуе и неговото мнение. Но сега има много пилоти, които дори не знаят как да работят по настройките на колата. Казват: “Имам малко недозавиване”. Добре, но защо? Какво се случва? Какво усещаш? Нямат си представа. Просто копират решенията на Макс и в хода на сезона изостават все повече.”

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages