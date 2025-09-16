Има ли предимство Пиастри в Баку?

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри предположи, че има предимство пред съотборника си в Макларън Ландо Норис преди Гран При на Азербайджан този уикенд по улиците на Баку. 8 кръга преди края на сезон 2025 във Формула 1 Пиастри има аванс от 31 точки пред Норис, но австралиецът нямаше предвид този аванс.

Миналата година победата в Баку спечели Оскар, след като проведе много оспорвана битка с Шарл Леклер с Ферари. И точно заради този успех на уличното трасе Оскар е уверен, че има предимство в сравнение с Ландо.

On this day last year... ⏪



Oscar Piastri with one of the overtakes of the season, diving past Charles Leclerc to eventually claim his second race win 🏆#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/cXbuynRFAf — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

“Имам изключително добри спомени от Баку миналата година - обясни Пиастри. - Това ми е едно от любимите състезания и винаги е предимство да се върнеш на писта, на която си постигнал добър резултат. Целта ми е този уикенд да повторя успеха от миналата година. Начело съм в класирането на пилотите и съм много доволен от пилотирането си.”

Миналата година Норис отпадна в първата част на квалификацията и определено сега се надява на нещо повече. Британецът работи допълнително на симулатора в базата на Макларън миналата седмица, за да се подготви по-добре за битката в Баку.

“Състезанията на улични трасета са по-различно предизвикателство - обясни Норис. - Нямам търпение да се пробвам тази година в Баку, подготвях се упорито, за да съм в най-добрата позиция да спечеля в неделя.”

Хамилтън за трансфера във Ферари: Имаше неща, които нямаше как да предвидя

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages