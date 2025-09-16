Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

Добри Митов става шеф в Хебър Пазарджик. Той се очаква да поеме школата на гробарите, пише „Тема Спорт“. Вчера Митов е бил на стадион „Георги Бенковски“ в компанията на президента на клуба Валентин Василев-Валдани.

Добри вече има опит на такъв пост. През 2022/23 бе шеф на академията на ЦСКА, макар и за кратко. Работил е още и в Литекс. Той се е срещнал и със старши треньора на първия отбор Николай Митов.

Както е известно, шеф на ДЮШ на Хебър е Йордан Чолов. Преди около месец обаче той влезе в конфликт с Николай Митов и в момента е в изненадващ отпуск. Двамата си размениха реплики и обвинения. В края на миналия сезон Чолов пое временно първия отбор, но не успя да го спаси от изпадане. По едно време начело на тима бе и Велислав Вуцов, но той бързо, бързо си тръгна.

В неделя Хебър не успя да победи у дома дубъла на ЦСКА – 1:1. Така гробарите вече имат 3 равенства и 2 загуби в 7 мача. В събота пазарджиклии гостуват на Вихрен Сандански. Въпреки негативните резултати напоследък, ръководството на Хебър гласува пълно доверие на Николай Митов, който започна процес на освежаване и подмладяване на отбора след изпадането от елита. За този сезон Хебър няма за цел да атакува завръщане, а ще гради отбора, който евентуално догодина да е сред претендентите за промоция.