  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Вальо Илиев поема дубъла на ЦСКА

Вальо Илиев поема дубъла на ЦСКА

  16 сеп 2025 | 10:04
Вальо Илиев поема дубъла на ЦСКА

Валентин Илиев заменя Владимир Манчев начело на втория отбор на ЦСКА. Новината беше обявена и чрез профила на финансовия благодател на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

Дубълът на "армейците" се представя доста колебливо във Втора лига, като към момента заема 10-ото място с актив от едва 8 точки. И това при положение, че Манчев използва в дадени моменти играчи като Фьодор Лапоухов, Георги Чорбаджийски, Петко Панайотов, Илиан Антонов и Йоан Борносузов, които са част и от първия отбор. В ЦСКА през лятото заигра синът на Валентин Илиев - Теодор Иванов, който обаче е със статут на резерва.

