Билетите за Арда - ЦСКА ще се продават в деня на мача

Билетите за отложения двубой между Арда (Кърджали) и ЦСКА, който ще се играе в четвъртък в Стара Загора, ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача.

"Уважаеми фенове на Арда (Кърджали), както знаете отложената среща от петия кръг на efbet Лига между Арда и ЦСКА ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора. Двубоят е на 18 септември от 17:30ч. Билетите ще се продават в деня на мача на касите на стадиона, които ще отворят в 10:00ч. и ще работят до края на първото полувреме. Цената на билетите е 20 лв за всички сектори".