Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Италианската знаменитост Алесандро Дел Пиеро говори пред Sportal.bg след снощния благотворителен мач на "Жозе Алваладе". Идолът на феновете на Ювентус призна, че помни добре своя гол срещу ЦСКА през 1994 г. - неговото първо попадение в евротурнирите. Световният шампион подчерта, че много обича този си гол на "Българска армия", въпреки че впоследствие Старата госпожа спечели служебно с 3:0.

"Тази вечер се получи хубав мач наистина. Имаше доста фенове по трибуните, паднаха много голове, но не сме щастливи от резултата. Разбира се, не резултатът е това, което търсихме в тази благотворителна среща.

Дали помня гола, който вкарах във вратата на ЦСКА? Да, да, помня добре този гол (смее се). Между другото, после той беше анулиран, но беше хубаво попадение и аз си го обичам. Бях много млад, когато дойдох за първи път в България. Надявам се да се върна скоро!

Христо Стоичков и Красимир Балъков все още са много добри. Гениални футболисти, много силни. Радвам се да ги видя в добра форма", каза Футболния Пинтурикио пред нашата медия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

