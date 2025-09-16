Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3200
  • 1

Италианската знаменитост Алесандро Дел Пиеро говори пред Sportal.bg след снощния благотворителен мач на "Жозе Алваладе". Идолът на феновете на Ювентус призна, че помни добре своя гол срещу ЦСКА през 1994 г. - неговото първо попадение в евротурнирите. Световният шампион подчерта, че много обича този си гол на "Българска армия", въпреки че впоследствие Старата госпожа спечели служебно с 3:0.

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

"Тази вечер се получи хубав мач наистина. Имаше доста фенове по трибуните, паднаха много голове, но не сме щастливи от резултата. Разбира се, не резултатът е това, което търсихме в тази благотворителна среща.

Дали помня гола, който вкарах във вратата на ЦСКА? Да, да, помня добре този гол (смее се). Между другото, после той беше анулиран, но беше хубаво попадение и аз си го обичам. Бях много млад, когато дойдох за първи път в България. Надявам се да се върна скоро!

Христо Стоичков и Красимир Балъков все още са много добри. Гениални футболисти, много силни. Радвам се да ги видя в добра форма", каза Футболния Пинтурикио пред нашата медия.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Левски отбеляза 75 години от раждането на Павел Панов

Левски отбеляза 75 години от раждането на Павел Панов

  • 16 сеп 2025 | 09:58
  • 1272
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

Бивш треньор на ЦСКА става шеф на школата в Хебър

  • 16 сеп 2025 | 09:37
  • 2088
  • 0
ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

ПФК Ботев: Хора, които вчера се представяха като "най-големите ботевисти", днес внасят интриги и лъжи

  • 16 сеп 2025 | 09:33
  • 1600
  • 0
Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

Напрежение в Ботев! КПБП: Няма яснота къде отиват приходите от закупените артикули

  • 16 сеп 2025 | 09:31
  • 1207
  • 0
Агитките на "Тича" спазиха традициите

Агитките на "Тича" спазиха традициите

  • 16 сеп 2025 | 09:22
  • 838
  • 0
Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

Нико Петров: Левски наложи контрол върху целия терен, Веласкес продължава да се развива

  • 16 сеп 2025 | 09:00
  • 4548
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12123
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14552
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1832
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364268
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7487
  • 3