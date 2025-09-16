Симеон Александров с трансфер в шеста германска дивизия

Бившият футболист на ЦСКА Симеон Александров от този сезон играе аматьорски футбол в Германия.

Крилото подписа с местния Вестфалия Херне, който се състезава в Лига Вестфалия 2, което е шестото ниво на футбола в страната. Александров за последно беше част от втория отбор на ЦСКА 1948, но напусна. Фланговият нападател вече е изиграл 5 мача за Вестфалия Херне, като е вкарал един гол.

Неговият отбор заема 11-о място във временното класиране.

Симеон Александров проби в мъжкия футбол в Септември София, а през лятото на 2022 година бе продаден на ЦСКА. При армейците той не успя да се наложи и беше пращан под наем в Пирин Благоевград и Септември. Записа само две участия с червената фланелка.

През миналото лято премина в ЦСКА 1948, където игра основно за дубъла, а за първия състав също изигра едва два мача.

Той има и шест двубоя за младежкия национален отбор на България.