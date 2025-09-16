Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Симеон Александров с трансфер в шеста германска дивизия

Симеон Александров с трансфер в шеста германска дивизия

  • 16 сеп 2025 | 11:31
  • 772
  • 2
Симеон Александров с трансфер в шеста германска дивизия

Бившият футболист на ЦСКА Симеон Александров от този сезон играе аматьорски футбол в Германия.

Крилото подписа с местния Вестфалия Херне, който се състезава в Лига Вестфалия 2, което е шестото ниво на футбола в страната. Александров за последно беше част от втория отбор на ЦСКА 1948, но напусна. Фланговият нападател вече е изиграл 5 мача за Вестфалия Херне, като е вкарал един гол.

Неговият отбор заема 11-о място във временното класиране.

Симеон Александров проби в мъжкия футбол в Септември София, а през лятото на 2022 година бе продаден на ЦСКА. При армейците той не успя да се наложи и беше пращан под наем в Пирин Благоевград и Септември. Записа само две участия с червената фланелка.

През миналото лято премина в ЦСКА 1948, където игра основно за дубъла, а за първия състав също изигра едва два мача.

Той има и шест двубоя за младежкия национален отбор на България.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Трета поредна победа и трето място за Миланов и Динамо (Б)

Трета поредна победа и трето място за Миланов и Динамо (Б)

  • 16 сеп 2025 | 02:32
  • 779
  • 0
Силен мач на Велков при равенство на Вейле

Силен мач на Велков при равенство на Вейле

  • 16 сеп 2025 | 02:07
  • 868
  • 0
Краев отново влезе в ролята на спасител за Апоел (ТА)

Краев отново влезе в ролята на спасител за Апоел (ТА)

  • 15 сеп 2025 | 23:05
  • 7977
  • 0
Български национал получи леко наказание за свой спорен червен картон в Ередивизи

Български национал получи леко наказание за свой спорен червен картон в Ередивизи

  • 15 сеп 2025 | 18:43
  • 1208
  • 0
Карабельов и Партизан отново са на върха в Сърбия

Карабельов и Партизан отново са на върха в Сърбия

  • 15 сеп 2025 | 02:04
  • 2949
  • 0
Христов и Специя отново без победа

Христов и Специя отново без победа

  • 14 сеп 2025 | 22:59
  • 1674
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3204
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12139
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14573
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1838
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364269
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7490
  • 3