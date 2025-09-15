Популярни
Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  3. Елиас Франко: Победата се дължи на отборния дух

  • 15 сеп 2025 | 20:02
  • 455
  • 0

Офанзивният футболист на ЦСКА 1948 Елиас Франко, който отбеляза първите два гола при победата с 3:1 над Славия, заяви след края на срещата, че целта на отбора е да се бори за челните позиции в класирането. За бразилеца днешните попадения бяха дебютни с червения екип.

"Винаги е хубаво да се върнем на победния път. След тежкия мач срещу Левски, днес, според мен, победата се дължи на отборния дух. Търсихме победата още от началото на мача. Имахме трудности през първото полувреме, но след почивката оправихме играта и заслужено спечелихме.

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия
Разбира се, че тази победа и двата гола ми носят самочувствие да продължавам да работя сериозно и да се раздавам. Много е важно във всеки един мач да влизаме с нагласата да победим. Накрая на сезона целта е да се борим за първите места", сподели Франко.

Снимки: Борислав Цветанов

