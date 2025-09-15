Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 17:59
  • 1991
  • 0

ЦСКА 1948 и Славия играят при 0:0 един срещу друг в мач от 8-ми кръг на efbet Лига. Този сблъсък е важен за двата отбора, които имат различни цели в първенството - домакините се борят за челните места, докато гостите се опитват да се измъкнат от опасната зона.

ЦСКА 1948 заема 4-то място в класирането с 13 точки от 7 изиграни мача. Домакините демонстрират стабилна форма и са в борбата за челните позиции в efbet Лига. От друга страна, Славия се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-то място с едва 5 точки от същия брой мачове и негативна голова разлика от 8:13.

ЦСКА 1948 0:0 СЛАВИЯ

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 88. Траоре, 21. Двали, 22. Гашвич, 34. Витанов, 20. Собреро,, 10. Цонев, 77. Елиас, 67. Масиел, 93. Диало

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 6. Георгиев, 24. Марин, 20. Варела, 71. Стоянов, 11. Досо, 73. Минчев, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш

Бялцалиев с критика към СК, но за български съдия на дербито

  • 15 сеп 2025 | 16:00
  • 744
  • 0
БФС удостои Петър Зехтински с почетен плакет

  • 15 сеп 2025 | 15:54
  • 534
  • 0
Гьоко Хаджиевски бързо печели сърцата на феновете на Спартак (Варна)

  • 15 сеп 2025 | 15:25
  • 875
  • 1
Илиан Илиев изненадал Георги Иванов, шефът на БФС ще обяви новия селекционер на 24 септември

  • 15 сеп 2025 | 14:49
  • 5835
  • 11
Георги Иванов откри реновиран стадион в Бургас

  • 15 сеп 2025 | 14:25
  • 1299
  • 2
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46383
  • 49
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74172
  • 72
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46383
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5366
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12691
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11084
  • 13