ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 и Славия играят при 0:0 един срещу друг в мач от 8-ми кръг на efbet Лига. Този сблъсък е важен за двата отбора, които имат различни цели в първенството - домакините се борят за челните места, докато гостите се опитват да се измъкнат от опасната зона.

ЦСКА 1948 заема 4-то място в класирането с 13 точки от 7 изиграни мача. Домакините демонстрират стабилна форма и са в борбата за челните позиции в efbet Лига. От друга страна, Славия се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-то място с едва 5 точки от същия брой мачове и негативна голова разлика от 8:13.

ЦСКА 1948 0:0 СЛАВИЯ

ЦСКА 1948: 13. Шейтанов, 96. Гривич, 88. Траоре, 21. Двали, 22. Гашвич, 34. Витанов, 20. Собреро,, 10. Цонев, 77. Елиас, 67. Масиел, 93. Диало

СЛАВИЯ: 99. Андонов, 87. Фераресо, 6. Георгиев, 24. Марин, 20. Варела, 71. Стоянов, 11. Досо, 73. Минчев, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш