Дербито Левски - Лудогорец в петък

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за следващите четири кръга в efbet Лига. Любопитно е, че дербито между лидерите в класирането - Левски и Лудогорец, от 9-ия кръг е насрочено за петък (19 септември) от 20:30 часа на "Герена".
Два кръга по-късно за "орлите" предстои нов важен сблъсък в София - този път срещу ЦСКА. Мачът е в неделя (5 октомври) от 20:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Отложените двубои Арда - ЦСКА и Ботев (Пловдив) - Левски ще се играят съответно на 18 септември (четвъртък) и на 30 септември (вторник).
Отложена среща от 5-ти кръг
18.09 /четвъртък/ Арда 1924 Кж ЦСКА Сф 17.30
Отложена среща от 6-ти кръг
30.09 /вторник/ Ботев Пд Левски Сф 17.30
VIII кръг
12.09 /петък/ Берое СЗ Ботев Вр 17.30
Ботев Пд Монтана 1921 19.45
13.09 /събота/ Спартак 1918 Вн - Арда 1924 Кж 17.45
ЦСКА Сф - Септември Сф 20.15
14.09 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Лудогорец 1945 Рз 18.00
Локомотив 1929 Сф - Левски Сф 20.30
15.09 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф - Славия 1913 18.00
Черно море Вн - Добруджа 1919 Дч 20.30
IX кръг
19.09 /петък/ Монтана 1921 - Спартак 1918 Вн 17.45
Левски Сф - Лудогорец 1945 Рз 20.30
20.09 /събота/ Добруджа 1919 Дч - Локомотив 1929 Сф 17.00
ЦСКА 1948 Сф - Локомотив 1926 Пд 19.30
21.09 /неделя/ Септември Сф - Ботев Пд 17.45
Славия 1913 - Берое СЗ 20.15
22.09 /понеделник/ Арда 1924 Кж - Черно море Вн 18.00
Ботев Вр - ЦСКА Сф 20.30
X кръг
25.09 /четвъртък/ Ботев Пд - ЦСКА 1948 Сф 17.30
26.09 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Левски Сф 20.00
27.09 /събота/ Черно море Вн - Септември Сф 17.30
Локомотив 1929 Сф - ЦСКА Сф 20.00
28.09 /неделя/ Спартак 1918 Вн - Славия 1913 15.00
Арда 1924 Кж - Ботев Вр 17.30
Лудогорец 1945 Рз - Монтана 1921 20.00
29.09 /понеделник/ Берое СЗ - Добруджа 1919 Дч 20.15
XI кръг
03.10 /петък/ Септември Сф - Локомотив 1926 Пд 17.30
Славия 1913 - Локомотив 1929 Сф 19.45
04.10 /събота/ ЦСКА 1948 Сф - Спартак 1918 Вн 15.15
Монтана 1921 - Черно море Вн 17.45
Левски Сф - Берое СЗ 20.15
05.10 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - Арда 1924 Кж 15.00
Ботев Вр - Ботев Пд 17.30
ЦСКА Сф - Лудогорец 1945 Рз 20.15