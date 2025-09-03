Дербито Левски - Лудогорец в петък

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за следващите четири кръга в efbet Лига. Любопитно е, че дербито между лидерите в класирането - Левски и Лудогорец, от 9-ия кръг е насрочено за петък (19 септември) от 20:30 часа на "Герена".

Два кръга по-късно за "орлите" предстои нов важен сблъсък в София - този път срещу ЦСКА. Мачът е в неделя (5 октомври) от 20:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Отложените двубои Арда - ЦСКА и Ботев (Пловдив) - Левски ще се играят съответно на 18 септември (четвъртък) и на 30 септември (вторник).

Отложена среща от 5-ти кръг

18.09 /четвъртък/ Арда 1924 Кж ЦСКА Сф 17.30

Отложена среща от 6-ти кръг

30.09 /вторник/ Ботев Пд Левски Сф 17.30

VIII кръг

12.09 /петък/ Берое СЗ Ботев Вр 17.30

Ботев Пд Монтана 1921 19.45

13.09 /събота/ Спартак 1918 Вн - Арда 1924 Кж 17.45

ЦСКА Сф - Септември Сф 20.15

14.09 /неделя/ Локомотив 1926 Пд - Лудогорец 1945 Рз 18.00

Локомотив 1929 Сф - Левски Сф 20.30

15.09 /понеделник/ ЦСКА 1948 Сф - Славия 1913 18.00

Черно море Вн - Добруджа 1919 Дч 20.30

IX кръг

19.09 /петък/ Монтана 1921 - Спартак 1918 Вн 17.45

Левски Сф - Лудогорец 1945 Рз 20.30

20.09 /събота/ Добруджа 1919 Дч - Локомотив 1929 Сф 17.00

ЦСКА 1948 Сф - Локомотив 1926 Пд 19.30

21.09 /неделя/ Септември Сф - Ботев Пд 17.45

Славия 1913 - Берое СЗ 20.15

22.09 /понеделник/ Арда 1924 Кж - Черно море Вн 18.00

Ботев Вр - ЦСКА Сф 20.30

X кръг

25.09 /четвъртък/ Ботев Пд - ЦСКА 1948 Сф 17.30

26.09 /петък/ Локомотив 1926 Пд - Левски Сф 20.00

27.09 /събота/ Черно море Вн - Септември Сф 17.30

Локомотив 1929 Сф - ЦСКА Сф 20.00

28.09 /неделя/ Спартак 1918 Вн - Славия 1913 15.00

Арда 1924 Кж - Ботев Вр 17.30

Лудогорец 1945 Рз - Монтана 1921 20.00

29.09 /понеделник/ Берое СЗ - Добруджа 1919 Дч 20.15

XI кръг

03.10 /петък/ Септември Сф - Локомотив 1926 Пд 17.30

Славия 1913 - Локомотив 1929 Сф 19.45

04.10 /събота/ ЦСКА 1948 Сф - Спартак 1918 Вн 15.15

Монтана 1921 - Черно море Вн 17.45

Левски Сф - Берое СЗ 20.15

05.10 /неделя/ Добруджа 1919 Дч - Арда 1924 Кж 15.00

Ботев Вр - Ботев Пд 17.30

ЦСКА Сф - Лудогорец 1945 Рз 20.15