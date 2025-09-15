Популярни
Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Левски разпродаде сектор А за дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 21:29
  • 2532
  • 1
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Ръководството на Левски се похвали, че билетите за сектор А за дербито с Лудогорец са разпродадени. Двубоят от 9-ия кръг на efbet Лига е на 19 септември (петък) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Ето какво написаха от клуба:

"Сектор „А“ е напълно разпродаден за мача с „Лудогорец" и ще грее в синьо.

Съвсем скоро целият стадион ще посинее. 12-ият играч е на пост - готов да вдъхновява отбора до последната секунда.

Билети може да вземете от касите на стадион „Георги Аспарухов“, както и онлайн.

Благодарим за подкрепата!".

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 1916
  • 0
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 2832
  • 1
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13710
  • 19
Бала: Ще се върнем на големите първенства, когато построим такъв стадион и залагаме на школите

  • 15 сеп 2025 | 21:22
  • 2521
  • 3
Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 сеп 2025 | 21:07
  • 1361
  • 0
Иван Стоянов: Ако искаме да се борим за по-предни позиции, трябва да сме еднакво добри както вкъщи, така и навън

  • 15 сеп 2025 | 20:17
  • 1065
  • 0
Португалия 1:0 Отбор на света, Оуен и Дел Пиеро се появиха на терена

  • 15 сеп 2025 | 22:42
  • 12727
  • 10
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 92676
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 13710
  • 19
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 24215
  • 33
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 71281
  • 107
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 16163
  • 8