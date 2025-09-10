Левски пусна в продажба билети за дербито с Лудогорец

Левски пусна в продажба билетите за двубоя с Лудогорец. Дербито между първия и втория във временното класиране е на 19 септември от 20:30 часа на стадион “Георги Аспарухов”. Пропуските варират между 14 и 100 лева.

Левски продължава да следи нападател от Португалия

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за двубоя от 9-ия кръг на Първа лига срещу „Лудогорец“ са в продажба – достъпни до изчерпване на количествата на касата пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ и в мрежата на Eventim.

Вземи своя билет онлайн тук: tickets.levski.bg