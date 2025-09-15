Лудогорец пусна пакетните билети за Европа

Лудогорец уведомява своите привърженици, че от днес (15 септември) започва свободната продажба на пакетни билети за домакинските мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. Пакетните билети за всички домакинства са с 25 % отстъпка от цената на единичните пропуски.

Цени на билетите:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 50 лв. / Пакетна цена: 150 лв.

Сектор В, блокове 1 и 6 – 20 лв. / Пакетна цена: 60 лв.

Сектор „Моци“ – 15 лв. / Пакетна цена: 45 лв.



Билети се продават на базата „Гнездо на орли“ всеки ден от 10:00 до 18:00 ч.

Домакински мачове на Лудогорец в основната фаза:

02.10.2025 (четвъртък), 19:45 ч. – Лудогорец - Реал Бетис

27.11.2025 (четвъртък), 19:45 ч. – Лудогорец - Селта

11.12.2025 (четвъртък), 19:45 ч. – Лудогорец - ПАОК

29.01.2026 (четвъртък), 22:00 ч. – Лудогорец - Ница