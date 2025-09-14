Популярни
  Генчев: Левски бе по-добър

Генчев: Левски бе по-добър

  • 14 сеп 2025 | 22:51
Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев призна, че Левски е бил по-добрият отбор в мача между двата тима, спечелен от “сините” с 2:1. Специалистът е на мнение, че “железничарите” са показали характер, но срещу класата на съперника е било трудно.

“Играхме срещу най-добре играещ отбор в първенството. Левски имаше превъзходство в по-голямата част, ние се опитахме да се противпоставим и мога да похваля отбора за хакатера. Бяхме близо да вземе точка, но това е част от играта. На този етап това са ни силите. Левски бе по-добрият отбор. Спирането на играта оказва негативно влияние и за двата отбора. Срещу такъв тип отбори е много трудно без да спечелиш без да отбележиш гол или два”, каза Генчев.

