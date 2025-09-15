България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

Волейболистите от национален отбор на България ще изиграят днес втория си мач от Група Е на Световното първенство във Филипините.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини излизат срещу силния тим на Словения в 12,30 часа българско време в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Двубоят ще бъде даван на живо по MAX Sport 2.

Българските "лъвове" стартираха страхотно на турнира, след като пречупиха Германия след 40:38 в първия гейм за крайната победа с 3:0. Така България има реални шансове да продължи напред към следващата фаза на Мондиал 2025.

От друга страна Словения започна с безпроблемна победа срещи считания за аутсайдер отбор на Чили също с 3:0 гейма.

За последно България и Словения играха помежду си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като на турнира в Бургас в края на юни "трикольорите" спечелиха с 3:1 гейма.

Снимки: en.volleyballworld.com