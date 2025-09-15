Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 6169
  • 0

Волейболистите от национален отбор на България ще изиграят днес втория си мач от Група Е на Световното първенство във Филипините.

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини излизат срещу силния тим на Словения в 12,30 часа българско време в залата на SM Mall of Asia в Пасай Сити.

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Двубоят ще бъде даван на живо по MAX Sport 2.

Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения
Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения

Българските "лъвове" стартираха страхотно на турнира, след като пречупиха Германия след 40:38 в първия гейм за крайната победа с 3:0. Така България има реални шансове да продължи напред към следващата фаза на Мондиал 2025.

Словения без проблеми срещу Чили
Словения без проблеми срещу Чили

От друга страна Словения започна с безпроблемна победа срещи считания за аутсайдер отбор на Чили също с 3:0 гейма.

Страхотно! България обърна Словения пред 6000 зрители в Бургас
Страхотно! България обърна Словения пред 6000 зрители в Бургас

За последно България и Словения играха помежду си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като на турнира в Бургас в края на юни "трикольорите" спечелиха с 3:1 гейма.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бразилия даде гейм на Китай в първия си мач

Бразилия даде гейм на Китай в първия си мач

  • 14 сеп 2025 | 19:03
  • 1564
  • 0
Италия започна безпроблемно защитата на световната си титла

Италия започна безпроблемно защитата на световната си титла

  • 14 сеп 2025 | 18:36
  • 1750
  • 0
Белгия удари Украйна за начало на СП

Белгия удари Украйна за начало на СП

  • 14 сеп 2025 | 18:20
  • 1206
  • 0
Египет със сензационна победа над Иран на Световното

Египет със сензационна победа над Иран на Световното

  • 14 сеп 2025 | 17:47
  • 2041
  • 0
Аржентина започна с измъчен обрат срещу Финландия на Мондиал 2025

Аржентина започна с измъчен обрат срещу Финландия на Мондиал 2025

  • 14 сеп 2025 | 17:23
  • 1221
  • 0
Чехия изненада Сърбия на старта на СП

Чехия изненада Сърбия на старта на СП

  • 14 сеп 2025 | 16:25
  • 2677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 2460
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 1966
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 1490
  • 0
Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

  • 14 сеп 2025 | 22:54
  • 38263
  • 7
Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона

Барселона отново разпиля любимата жертва Валенсия в първото си домакинство за сезона

  • 14 сеп 2025 | 23:53
  • 36726
  • 80