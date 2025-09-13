Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  3. Мони Николов: Спечеленият първи гейм изигра огромна роля за нас и играта ни

Мони Николов: Спечеленият първи гейм изигра огромна роля за нас и играта ни

  • 13 сеп 2025 | 18:32
  • 599
  • 0

Разпределителят на мъжкия национален отбор на България Симеон Николов призна след страхотната победа над Германия с 3:0 гейма на старта на Световното първенство във Филипините, че драматично спечеления първи гейм с 40:38 е изиграл огромна роля за тях и играта им.

"Беше много труден мач. Първият гейм можеше да отиде и в двете посоки, но се радвам, че го взехме. Мисля, че това изигра огромна роля за нас и играта ни. След като играхме добре и се представихме добре, беше логично да вземем и победата", каза Мони Николов след мача пред местните филипински медии.

Снимки: en.volleyballworld.com

