Словения без проблеми срещу Чили

  • 13 сеп 2025 | 17:45
  • 427
  • 0
Мъжкият национален отбор на Словения започна с лесна победа на Световното първенство във Филипините. Момчетата на селекционера Фабио Соли биха без проблеми Чили с 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) в първия си двубой от Група Е на Мондиал 2025, в която е и България, игран този следобед пред над 3200 зрители в залата на "SM Mall of Asia" в Пасай Сити.

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Във втория си мач от групата Словения ще играе срещу българските "лъвове", които по-рано днес стартираха със страхотна победа срещу Германия също с 3:0 гейма. Срещата е в понеделник (15 септември) от 12,30 часа българско време. Преди това от 08,30 часа пък Чили ще излезе срещу Бундестима.

Тончек Щерн стана най-полезен за Словения с 15 точки (2 блока и 2 аса) за победата. Ник Муянович (2 блока и 1 ас) и Ян Кожамерник (4 блока) се отчетоха с 13 и 11 точки за успеха.

За тима на Чили Висенте Парагире и Ное Аравена (3 блока и 1 ас) реализираха 12 и 11 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

