Димо Тонев: Много добро начало, но трябва да останем стъпили здраво на земята

България започна по най-добрия възможен начин участието си на Световното първенство във Филипините. Победата с 3:0 срещу Германия отваря хоризонта към елиминационната фаза. Волейболната легенда Димо Тонев – бронзов медалист от световното първенство през 1986-а и член на Управителния съвет на БФВ, сподели впечатленията си от представянето на националния отбор. Вижте неговия коментар в следващото интервю:

- Г-н Тонев, гледахме на двубоя с Германия като много важен стратегически мач. Победа открехва вратата за преодоляване на групата, загуба щеше да усложни амбициите ни. Как се справи отборът?

- Много добро начало. Перфектно изигран мач от гледна точка на концентрация и отборна игра. Много важен първи гейм за увереността на тима. Този резултат ще даде малко повече спокойствие за отбора. Допуснахме много грешки в първия гейм, но това не е нещо неочаквано — винаги може да се случи в откриващия мач на световно първенство. По важното е, че имаме стил и добре посрещаме. През центъра малко изоставахме, но това е заради качеството на играчите, с които Германия разполага на този пост. Все пак, начало на световното първенство за нашия отбор е добро. Трябва да останем стъпили здраво на земята. Този мач е зад нас, сега мислим за Словения. Направихме добър анализ на играта на германците и в отделни моменти успяхме да ги надиграем тактически.

- Имаме много дебютанти на този форум. Либерото е много деликатен пост, за който опитът и рутината понякога са от фундаментално значение. Дамян Колев излезе от този мач с високи показатели — обнадеждаващо ли е това?

- Дамян Колев се справи блестящо, въпреки че беше дебют за него. Системата, която избра Бленджини — с трима посрещачи — даваше спокойствие на либерото, защото той имаше комфорт да посреща тежкия сервис във формация с четирима посрещачи. Имаше травма, но в защита се изяви перфектно. Бленджини, убеден, че за дебютант на този пост ще бъде много трудно, налага логична и успешна система.

- Да продължим темата, тъй като тази система предполага и малко по-различна роля за нашия топ реализатор Александър Николов. Какво ви направи впечатление в играта му, особено при нападения от втора линия и от зона 1, там където обикновено сме свикнали да виждаме номинален диагонал?

- Александър Николов очакваше се да бъде лидер на отбора. Той решаваше ключови топки и играеше смело. Има изключителни качества, а натрупаният опит вече му дава самочувствие да заеме водеща роля в националния ни тим. В клубния му отбор Лубе (Чивитанова) през годините сме свикнали да го виждаме в различни системи. Имаше период, в който тимът играеше също с трима посрещачи и без диагонал. За него това не е нещо ново, но искам да отбележа, че ако останалите състезатели не са подготвени за такава система, то би било безпредметно да се прилага. В този случай виждам, че механизмите работят и можем да реализираме този подход. С присъствието на Антов със сигурност очаквам още по-разнообразни варианти на играта ни. Световното първенство е дълго и тежко състезание, така че усещането, че всеки състезател има място, е най-важното. Затова казвам, че представянето на Александър бе изключително силно, но победата е отборна. Блок защитата също бе много силна. Показахме грамотност — след множество грешки от начален удар варирахме с тактически сервис, който свърши отлична работа.

- Утре се изправяме срещу най-високо ранкирания отбор в нашата група — Словения. Победихме ги в Бургас, а те не могат да разчитат на Рок Можич и Клемен Чебул. Какво да очакваме?

- Няма значение кой липсва за Словения. Това е отбор, който в над 80 % от състава си играе заедно през последните десет години и постига впечатляващи резултати. Опитът и качеството правят този съперник изключително опасен, независимо дали най-големите им звезди не са на линия. Те имат и няколко млади момчета — Рок Брачко, Муянович и Найдич — които също търсят своето място под слънцето, и силно представяне може да ги утвърди в състава им. Иска ми се да подходим със спокойствие в играта, каквото показахме срещу Германия след първия гейм. Трябва да сме внимателни и търпеливи, защото чисто технически словенците са на по-високо ниво от германците.

Снимки: Startphoto