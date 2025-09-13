Алекс Николов: Турнирът едва сега започва! Само след 2 дни играем срещу много силния отбор на Словения

Националният отбор на България по волейбол започна с победа над Германия с 3:0 (40:38, 25:22, 25:20) участието си на Световното първенство във Филипините.

Родният тим започна трудно и нервно срещу отбор, който е пред тях в световната ранглиста, но след като спечели драматично първата част, тимът започна да играе все по-добре и постигна чист успех.

Това до голяма степен гарантира на тима на Джанлоренцо Бленджини поне второ място в групата, ако не се допусне изненада срещу аутсайдера Чили.

“Няма какво повече да кажем и да направим - победа с 3:0 гейма в началото на груповата фаза, е страхотно. Много сме щастливи! Но турнирът едва сега започва и ние трябва да останем фокусирани. Само след два дни играем срещу много силния отбор на Словения”, заяви Александър Николов след мача, в който стана най-резултатен за България с 28 точки.

“Нашето единство е изключително важно и е нещо, върху което работихме през сезона. В продължение на четири месеца бяхме уединени в едно планинско място. Постоянно сме заедно, щастливи сме да бъдем заедно като отбор и да извървим този процес на израстване заедно”, добави Николов.

"Много благодаря за подкрепата. Чакаме ви за следващия мач. Днес успяхме, дано успеем и срещу Словения. Благодаря ви много", се обърна Алекс Николов на български към феновете.

