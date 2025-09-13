Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 1662
  • 0

Селекционерът на националния отбор на България Джанлоренцо Бленджини изрази задоволството си от успеха на старта на Световното първенство срещу Германия с 3:0, но предупреди, че още нищо не е постигнато.

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

"Хубава победа, хубав резултат, но това е само първи мач. И четирите отбора в групата ще играят всеки мач като финал. Трябва да останем концентрирани и да играем за успех във всеки един момент", каза италианският специалист.

България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП
България и Германия изравниха рекорда за най-дълъг гейм на СП

"Лесно се работи с млади волейболисти, защото при тях има много голямо желание да се развиват и да вървят напред. Попиват всичко и се справят. Но не сме постигнали още нищо. Нека някои победи в Лигата на нациите не ни заблуждават, защото ни предстои още много работа", предупреди Бленджини. 

"Това е начина, по който трябва да продължим, за най-високото ниво на волейбола е най-важно да израстващ. Трябва да продължим така, да се опитваме да отиграваме всяка топка по най-добрия начин. Това важи не само по време на мачовете, а 24/7. Не трябва да променяме нищо, трябва да продължим да играем точка след точка. Единственото важно за нас трябва да бъде следващата топка и по никакъв начин да не показваме, че сме постигнали нещо", допълни Бленджини.

