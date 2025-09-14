Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Казийски: Надявам се момчетата да играт и да постигнат възможно най-добри резултати

Казийски: Надявам се момчетата да играт и да постигнат възможно най-добри резултати

  • 14 сеп 2025 | 15:18
  • 407
  • 0

Матей Казийски коментира пред БНТ трансфера си в Локомотив Авиа (Пловдив). Казийски говори и за Световното първенство, на което България започна със страхотна победа над Германия с 3:0 гейма.

"Много обещаващи национални отбори имаме. Честно казано, нямам конкретни очаквания. Надявам се момчетата да играт и да постигнат възможно най-добри резултати. Показаха в началото на лятото, че имат възможност да играят и с най-силните отбори, така че това носи надежда", заяви Казийски.

