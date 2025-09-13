Популярни
Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, "червените" се изправят срещу Септември – на живо със съставите
Фабио Соли: Доволен съм от резултата, но трябва да подобрим играта си за следващия мач срещу силния отбор на България

  • 13 сеп 2025 | 19:23
  • 365
  • 0
Селекционерът на мъжкия национален отбор на Словения Фабио Соли коментира след безпроблемната победа над Чили с 3:0 гейма в първата среща от Световното първенство във Филипините, че е доволен от резултата, но трябва да подобрят играта си за следващия мач срещу силния отбор на България.

"Днес съм доволен не само от резултата, но и от това как отборът функционираше на терена и как момчетата се сплотиха. Вярно е, че има голяма разлика в световната ранглиста между нашата позиция в нея и тази на Чили, но трябва да играеш всеки мач и да заслужиш победата. Днес изиграхме добър мач. Няколко часа преди мача решихме да започнем с Тончек Щерн и Ник Муянович, защото Тине Урнаут не беше в перфектна форма, за да играе днес. Този подход със сигурност не ни е от полза в системата, която разработихме по време на Лигата на нациите, така че трябва да играем малко по-различно. Доволен съм от резултата, но все пак трябва да подобрим някой неща до следващия мач, защото ще се изправим срещу силния отбор на България", сподели Соли пред официалния сайт на словенската федерация.

Снимки: en.volleyballworld.com

