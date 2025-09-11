Популярни
Едно от новите попълнения на Лудогорец се завръща в игра

  11 сеп 2025
  • 236
  • 0

Лудогорец получи сериозен бонус преди неделното дерби с Локомотив (Пловдив). Треньорът Руи Мота ще може да разчита на новото попълнение Йоел Андерсон, информира “Тема спорт”. 28-годишният десен защитник, привлечен от Мидтиланд срещу 750 хиляди евро, се възстанови от травма и е готов за игра.

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата
Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Андерсон вече има 4 мача в efbet Лига, в два от които започна като титуляр, като се отчете с гол и асистенция. Той игра и в квалификациите за Шампионската лига, но пропусна плейофите за Лига Европа.

Добрата новина за "орлите" е, че без проблеми от националния отбор се прибраха капитанът Антон Недялков и халфът Ивайло Чочев. Очаква се двамата да стартират като титуляри на "Лаута".

Лудогорец посреща мача като лидер в класирането със 16 точки от 6 двубоя, колкото има и Левски, но разградчани са с по-добра голова разлика.

