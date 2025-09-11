Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Турски гранд е отправил оферта за ас на Лудогорец

Турски гранд е отправил оферта за ас на Лудогорец

  • 11 сеп 2025 | 10:51
  • 2454
  • 1

Турският гранд Бешикташ, който се намира в сериозна криза, е отправил късна оферта за крилото на Лудогорец Кайо Видал, пишат медиите в югоизточната ни съседка. Той е на 24 години и направи доста добро впечатление в квалификациите, както за Шампионската лига, така и за Лига Европа.

Едно от новите попълнения на Лудогорец се завръща в игра
Едно от новите попълнения на Лудогорец се завръща в игра

„Черните орли“ търсят спешно класни попълнения, но са склонни да извадят максимум 2 млн. евро за бразилеца. Сума, която Лудогорец няма как да приеме, защото очаква много повече за един от своите титуляри.

Кайо Видал има вече 120 мача за Лудогорец във всички турнири, в които се е отчел с 21 гола и 18 асистенции. Този сезон обаче мерникът му изневерява и все още не е открил головата си сметка, макар и да прави марковите си рейдове в почти всеки мач.

Към днешна дата 25-годишния бразилец е оценяван на 4 млн. евро от авторитетния сайт Transfermarkt. Той бе купен за 1,6 млн. евро от гранда Интернасионал през зимата на 2023 г.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 7236
  • 12
Левски започва преговори с Кристиан Димитров

Левски започва преговори с Кристиан Димитров

  • 11 сеп 2025 | 09:18
  • 4376
  • 1
Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

Изненадващи резултати в Елитната група до 15 години

  • 11 сеп 2025 | 09:09
  • 947
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 16042
  • 23
Паскалев не игра при нов провал на Сараево

Паскалев не игра при нов провал на Сараево

  • 11 сеп 2025 | 03:19
  • 1440
  • 0
Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

Стойчо Младенов: ЦСКА не е училище

  • 11 сеп 2025 | 00:42
  • 3529
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 16042
  • 23
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 7236
  • 12
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 2547
  • 14
И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 10406
  • 9
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 15254
  • 3
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 34450
  • 15