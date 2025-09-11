Турски гранд е отправил оферта за ас на Лудогорец

Турският гранд Бешикташ, който се намира в сериозна криза, е отправил късна оферта за крилото на Лудогорец Кайо Видал, пишат медиите в югоизточната ни съседка. Той е на 24 години и направи доста добро впечатление в квалификациите, както за Шампионската лига, така и за Лига Европа.

„Черните орли“ търсят спешно класни попълнения, но са склонни да извадят максимум 2 млн. евро за бразилеца. Сума, която Лудогорец няма как да приеме, защото очаква много повече за един от своите титуляри.

Кайо Видал има вече 120 мача за Лудогорец във всички турнири, в които се е отчел с 21 гола и 18 асистенции. Този сезон обаче мерникът му изневерява и все още не е открил головата си сметка, макар и да прави марковите си рейдове в почти всеки мач.

Към днешна дата 25-годишния бразилец е оценяван на 4 млн. евро от авторитетния сайт Transfermarkt. Той бе купен за 1,6 млн. евро от гранда Интернасионал през зимата на 2023 г.