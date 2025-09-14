Здрав сблъсък на "Лаута"

Локомотив (Пловдив) посреща Лудогорец в интригуващ сблъсък от осмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в парк "Лаута" стартира в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

Един срещу друг се изправят първият и третият във временното класиране. И двата отбора все още не познават вкуса на загубата от началото на сезона. Домакините имат четири победи и три равенства, докато "орлите" записаха пет успеха и едно нулево реми с Локо (София).

Преди паузата "смърфовете" се наложиха над Спартак във Варна с 2:1, а тимът на Руи Мота пречупи Ботев (Пловдив) на "Колежа" със същия резултат.

Локомотив (Пловдив) привлече румънски защитник

В последните дни пловдивчани се подсилиха с две нови попълнения - крилото Крист Лонгвил и защитникът Андрей Киндриш, и в същото време преподписаха с един от основните си футболисти - Ефе Али. Днес "черно-белите" ще бъдат без наказания Тодор Павлов.

Едно от новите попълнения на Лудогорец се завръща в игра

В лагера на гостите добрата новина е, че десният бранител Йоел Андерсон е възстановен от контузията си и е готов за игра. Не така обаче стоят нещата с Квадво Дуа, за когото имаше надежда, че ще се завърне през септември. За съжаление на разградчани това няма да се случи и швейцарският нападател ще отсъства от терените още известно време.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЛУДОГОРЕЦ

НАЧАЛО: 18:00 часа

СЪДИЯ: Георги Давидов

СТАДИОН: "Локомотив", Пловдив