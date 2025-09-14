Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 2202
  • 0
Здрав сблъсък на "Лаута"

Локомотив (Пловдив) посреща Лудогорец в интригуващ сблъсък от осмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадиона в парк "Лаута" стартира в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

Един срещу друг се изправят първият и третият във временното класиране. И двата отбора все още не познават вкуса на загубата от началото на сезона. Домакините имат четири победи и три равенства, докато "орлите" записаха пет успеха и едно нулево реми с Локо (София).

Преди паузата "смърфовете" се наложиха над Спартак във Варна с 2:1, а тимът на Руи Мота пречупи Ботев (Пловдив) на "Колежа" със същия резултат.

Локомотив (Пловдив) привлече румънски защитник
Локомотив (Пловдив) привлече румънски защитник

В последните дни пловдивчани се подсилиха с две нови попълнения - крилото Крист Лонгвил и защитникът Андрей Киндриш, и в същото време преподписаха с един от основните си футболисти - Ефе Али. Днес "черно-белите" ще бъдат без наказания Тодор Павлов.

Едно от новите попълнения на Лудогорец се завръща в игра
Едно от новите попълнения на Лудогорец се завръща в игра

В лагера на гостите добрата новина е, че десният бранител Йоел Андерсон е възстановен от контузията си и е готов за игра. Не така обаче стоят нещата с Квадво Дуа, за когото имаше надежда, че ще се завърне през септември. За съжаление на разградчани това няма да се случи и швейцарският нападател ще отсъства от терените още известно време.

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - ЛУДОГОРЕЦ

НАЧАЛО: 18:00 часа
СЪДИЯ: Георги Давидов
СТАДИОН: "Локомотив", Пловдив

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Петров замени контузен, но го изгониха

Петров замени контузен, но го изгониха

  • 14 сеп 2025 | 01:46
  • 1729
  • 0
Първи успех за Ботев (Нови пазар)

Първи успех за Ботев (Нови пазар)

  • 14 сеп 2025 | 01:38
  • 969
  • 0
Дубълът на Фратрия с първа победа

Дубълът на Фратрия с първа победа

  • 14 сеп 2025 | 01:28
  • 608
  • 0
Доростол обърна дубъла на Черно море

Доростол обърна дубъла на Черно море

  • 14 сеп 2025 | 01:22
  • 657
  • 0
Черноломец взе точките в Добрич

Черноломец взе точките в Добрич

  • 14 сеп 2025 | 01:10
  • 911
  • 0
Ком отказа Ювентус (Малчика) за половин час

Ком отказа Ювентус (Малчика) за половин час

  • 14 сеп 2025 | 01:02
  • 678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 2339
  • 0
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 201084
  • 303
На живо: Канело срещу Крауфорд

На живо: Канело срещу Крауфорд

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 2462
  • 0
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 2361
  • 3
Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

Брентфорд ужили Челси в страхотно лондонско дерби и попречи на "сините" да стъпят на върха

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 18740
  • 25