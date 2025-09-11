Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец се похвали с нов офис за "най-добрия спортно-технически екип в България"

Лудогорец се похвали с нов офис за "най-добрия спортно-технически екип в България"

  • 11 сеп 2025 | 16:05
  • 448
  • 1
Лудогорец се похвали с нов офис за "най-добрия спортно-технически екип в България"

Лудогорец продължава да развива своята структура, като откри нов офис в София, който ще бъде основна база на селекционния съвет на клуба, похвалиха се разградчани на своя сайт. Модерното работно пространство бе осветено на специална церемония в присъствието на един от собствениците на клуба Георги Домусчиев, председателя на борда на директорите Теменуга Газдова, президента Александър Александров, изпълнителния директор Ангел Петричев и спортния директор Георги Караманджуков.

Селекционният съвет, ръководен от Георги Караманджуков, вече ще разполага с най-съвременни условия за работа. Макар ежегодно скаутите на шампиона да изминават хиляди километри по света, именно в София се провеждат най-важните и заключителни преговори за привличане на футболисти. Новият офис ще даде възможност тези процеси да бъдат реализирани още по-успешно и професионално.

"През последните 15 години Лудогорец изгради най-добрия спортно-технически екип в България, който стои зад редица успешни входящи и изходящи трансфери. Благодарение на професионалната работа на скаутското звено Клубът реализира приходи от десетки милиони евро чрез продажби на футболисти в Европа и Южна Америка", пише още на сайта на Лудогорец.

