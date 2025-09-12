Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) привлече румънски защитник

Локомотив (Пловдив) привлече румънски защитник

  • 12 сеп 2025 | 13:28
  • 336
  • 0
Локомотив (Пловдив) привлече румънски защитник

Локомотив (Пловдив) обяви още едно ново попълнение. Към тима се присъединява защитника Андрей Киндриш, който е сложил подписа си под договор за две години. 26-годишният румънец за последно се е подвизавал в Лехия (Гданск).

Ето какво пишат от Локомотив:

ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Андрей Киндриш. Централният защитник е поредното ново попълнение за това лято. Киндриш е с контракт за две години.

Андрей Киндриш e роден на 12.01.1999 година в Румъния. Юноша е на Университатя (Клуж), През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинше, Санта Клара, УТА Арад. За последно е бил част от полския Лехия (Гданск). Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.

ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на „черно-белите“!

