Локомотив (Пловдив) ще се включи в благотворителен фестивал

Локомотив (Пловдив) обяви, че ще участва в благотворителния фестивал “Нощ на ангелите”. Заедно с фенклуба на “смърфовете” и баскетболния тим Локомотив ще има специален щанд, на който ще се продават артикули.

Ето какво пишат от клуба:

ПФК Локомотив Пловдив, Фенклуб Локомотив Пловдив и БК "Локомотив Пловдив" ще се включат за поредна година в благотворителния фестивал НОЩ на ангелите със собствен щанд. Там ще откриете разнообразие от "черно-бели" артикули!

В събота (13.09) футболистите Хуан Переа, Боян Милосавлиевич, Димитър Илиев, Ефе Али и Ивайло Иванов ще бъдат специални гости на локомотивския щанд! Те ще ви очакват от 11:30 часа до 12:15 часа!

Локация: Гребна база, Пловдив

Елате, подкрепете, купете, дарете - и бъдете част от доброто!