Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Александър Димитров, обяви, че е готов да разговаря с ръководството на БФС за овакантения от Илиан Илиев треньорски пост на националния тим на България. Селекционерът на младежите призна това в изказване пред БНТ.

"Ако решат, ще поговорим. Няма нищо на всяка цена. Ако играчите се забавляват, има самочувствие, ако спечелим публиката и точки - окей. Ако ли не, ще съм поредният треньор. Няма значение кой ще е национален селекционер. Т.е. разбира се, че има, но най-важното е българите да се обединим", каза Димитров по повод слуховете, че той е един от фаворитите да поеме "трикольорите".

Ако Димитров поеме мъжете, той ще дебютира начело на България с домакинство срещу Турция на 11 октомври. Три дни след това "трикольорите" ще гостуват на Испания в поредна квалификация за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.