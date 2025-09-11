Популярни
  3. Тунчев е вариант за селекционер, обяви директор от БФС

  • 11 сеп 2025 | 17:47
Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев заяви, че треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев е вариант за нов национален селекционер. В началото на седмицата Илиан Илиев оваканти поста, след като нашите паднаха с по 0:3 срещу Испания и Грузия в световните квалификации.

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам
"Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант", обяви бившият защитник на ЦСКА и Локомотив (Пловдив) пред БГНЕС. На въпрос кога ще бъде обявен новият наставник на "лъвовете", Котев отговори: "Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица".

