Георги Донков: Пълни глупости! Няма да съдя БФС

Досегашният помощник-треньор в националния отбор Георги Донков няма да съди Българския футболен съюз за три заплати. Sportal.bg потърси бившия нападател на Левски, Ботев (Пловдив), ЦСКА и Кьолн, за да коментира появилата се информация.

"Какво?! Няма такова нещо. Това са пълни глупости. Никой няма да съдя, това са измислици", каза юношата на "сините". През последните две години бившият национал беше в щаба на Илиан Илиев, но варненският специалист напусна след загубите срещу Испания и Грузия с по 0:3 в световните квалификации.

Снимки: Startphoto