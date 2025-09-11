Популярни
  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 1156
  • 1
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Футболният специалист Димитър Димитров коментира пред Sportal.bg информацията, която го свързва с треньорския пост в националния отбор. Херо отрече да е влизал в официални разговори с ръководството на Българския футболен съюз относно освободената от Илиан Илиев позиция. Бургазлията веднъж вече беше начело на "лъвовете" - през 1998 и 1999 година, когато наследи на пейката легендата Христо Бонев.

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

"Никой не е разговарял с мен официално. Неофициалните разговори не ги броя. Никой не ми се е обаждал, така не мога да кажа нищо, защото би излязло, че се самопредлагам. Мога да кажа, че групата е много трудна, футболистите ни трябва да се представят на своя максимум. Който и да поеме националния отбор, ще му бъде трудно. Но човек винаги се надява, винаги работи за нещо по-добро. Така е било със сигурност и при предишния щаб, така ще бъде и при следващия", сподели шампионът с Ловеч, Левски и Лудогорец.

