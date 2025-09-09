Популярни
Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

  • 9 сеп 2025 | 19:38
  • 990
  • 0

Наставникът на младежите Александър Димитров намекна, че не е склонен да замени Илиан Илиев начело на България. Селекционерът на представителния тим се раздели със своя пост след двете тежки загуби с по 0:3 от Испания и Грузия.

"От вчера съм си изключил телефона и никой не може да ме търси. Бях се съсредоточил за мача с Азербайджан, а сега се прибирам в България, за да се подготвя за мачовете с Португалия и Чехия", заяви Димитров след равенството (1:1) срещу азерите в двубой от втория кръг на квалификаците за Евро 2027 в Албания и Сърбия.

"Доволен съм от старанието и желанието, от опита да спазват тактичеката дисциплина и задачите, които бяхме поставили. Радвам се, че върнахме гола. Виждам слабости при статичните положения. Навън се играе трудно и срещу уж по-слаби отбори. Чехия едва биха Гибралтар. Днес мачът беше двуостър. И двата отбора можеха да се поздравят с победата. Имахме две стопроцентови положения почти от голлинията. Доволен съм от атаката при гола.

Единствената ми забележка е играта при статични положения. Много важен, ключов мемент е изравнителният гол преди края на първата част. За съжаление не се възползвахме. Знаех, че могат да отпаднат физически през второто полувреме. Знаехме за силната им контраатака, спряхме ги във и около наказателното ни поле, където също имам малки претенции.

Бяхме дали задачи, но все пак има противник. Азербайджан се развива, има отбор в Шампионска лига. Поздравявам българските треньори, които работят там.

Благодарение на президента Георги Иванов и спортно-техническия директор Кирил Котев наблядавах част от мачовете на европейското първенство на Португалия и Чехия. Португалия е с много класни състезатели. Трябва да се потрудим много в защита, за да излезем с чест", каза Димитров за предстоящата евроквалификация срещу Португалия.

