Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

България ще е във втора урна на Лига “С” в предстоящия турнир “Лига на нациите”, който при определени обстоятелства може да ни класира за Евро 2028 в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия.

Водач на нашата група ще е един измежду съставите на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. В урната на България са още тимовете на Финландия, Словакия и Армения, с които няма как да играем. От трета урна ще се изправим срещу някой от Беларус Фарьорски острови, Кипър или Естония. В последната, четвърта урна ще са победителите от двойките Гибралтар/Латвия и Люксембург/Малта, а също така селекциите на Молдова и Сан Марино.

Жребият ще се тегли в началото на следващата година, а привилникът е такъв, че между две и четири държави, които не са се класирали за Евро 2028 от квалификациите, ще спечелят квоти за плейофи. Там те ще се изправят срещу четирите най-слаби втори отбори от квалификационните групи.

Ето какво е разпределението по урни за предстоящите мачове в Лига на нациите:

ЛИГА "A"

Първа урна: Португалия, Испания, Франция, Германия

Втора урна: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия

Трета урна: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия

Четвърта урна: Уелс, Чехия, Гърция, Турция

ЛИГА "B"

Първа урна: Шотландия, Унгария, Полша, Израел

Втора урна: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна

Трета урна: Словения, Грузия, Ирландия, Румъния

Четвърта урна: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово

ГРУПА "С"

Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан

Втора урна: Финландия, Словакия, БЪЛГАРИЯ, Армения

Трета урна: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония

Четвърта урна: Гибралтар/Латвия, Люксембург/Малта, Молдова, Сан Марино

ЛИГА "D"

Първа урна: Азербайджан, Литва

Втора урна: Гибралтар/Латвия, Малта/Люксембург, Лихтенщайн, Андора