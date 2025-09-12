Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

Ясни съперниците на България за Лига на нациите, имаме голям шанс да спечелим група

  • 12 сеп 2025 | 14:03
  • 6449
  • 1

България ще е във втора урна на Лига “С” в предстоящия турнир “Лига на нациите”, който при определени обстоятелства може да ни класира за Евро 2028 в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия.

Водач на нашата група ще е един измежду съставите на Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. В урната на България са още тимовете на Финландия, Словакия и Армения, с които няма как да играем. От трета урна ще се изправим срещу някой от Беларус Фарьорски острови, Кипър или Естония. В последната, четвърта урна ще са победителите от двойките Гибралтар/Латвия и Люксембург/Малта, а също така селекциите на Молдова и Сан Марино.

Жребият ще се тегли в началото на следващата година, а привилникът е такъв, че между две и четири държави, които не са се класирали за Евро 2028 от квалификациите, ще спечелят квоти за плейофи. Там те ще се изправят срещу четирите най-слаби втори отбори от квалификационните групи.

Ето какво е разпределението по урни за предстоящите мачове в Лига на нациите:

ЛИГА "A"

Първа урна: Португалия, Испания, Франция, Германия
Втора урна: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия
Трета урна: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия
Четвърта урна: Уелс, Чехия, Гърция, Турция

ЛИГА "B"

Първа урна: Шотландия, Унгария, Полша, Израел
Втора урна: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна
Трета урна: Словения, Грузия, Ирландия, Румъния
Четвърта урна: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово

ГРУПА "С"

Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан
Втора урна: Финландия, Словакия, БЪЛГАРИЯ, Армения
Трета урна: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония
Четвърта урна: Гибралтар/Латвия, Люксембург/Малта, Молдова, Сан Марино

ЛИГА "D"

Първа урна: Азербайджан, Литва
Втора урна: Гибралтар/Латвия, Малта/Люксембург, Лихтенщайн, Андора

