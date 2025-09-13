Популярни
  3. Тудор похвали младия герой за Ювентус и посочи какво не му е харесало срещу Интер

Тудор похвали младия герой за Ювентус и посочи какво не му е харесало срещу Интер

  • 13 сеп 2025 | 22:58
  • 1269
  • 0

Наставникът на Ювентус Игор Тудор се изказа ласкаво за 19-годишната резерва Василие Аджич, който вкара победното попадение за успеха с 4:3 в дербито с Интер. Въпреки епичната победа на неговия тим, хърватският специалист също така призна, че не е доволен от представянето на „бианконерите“, особено по отношение на пресирането.

„Това беше луд мач с доста голове, както и с възходи и спадове. В крайна сметка, много сме радостни, че победихме страхотен отбор с високо качество. Доволни сме, но това беше само третият ни мач, а ни остават още 35. През последните 5-6 месеца работим с Аджич, защото вярваме в неговото качество. Опитахме се да променим някои от навиците му, които не ни харесваха, а той го прие с правилното отношение. През цялата седмица видяхме, че е в добра форма, така че имахме идеята да го пуснем в игра. Той има далечен изстрел, който е рядко срещан във футбола, като трябва да приеме този гол като знак да продължи да работи още по-усърдно.

В подобен мач няма фаворити и формата в предходните мачове е заличена. Интер имат огромно качество и са от световна класа. Представянето ни не е това, на което сме способни, особено по отношение на пресата, но гладът на резервите ни помогна да постигнем тази победа. Не знам дали е заслужена, или равенството е по-справедливо, но такъв е футболът. Идеята беше халфовата линия да е като диамант с Кенан Йълдъз зад Душан Влахович, но не пресирахме в правилните моменти и не го правехме както трябва. Твърде бързо се прибирахме в дълбочина. Йълдъз обаче намери някои пространства зад нападателя и можем да го повторим в бъдеще. Йълдъз е толкова талантлив и трябва да е по-близо до вратата и по-рядко по фланга. Играли сме в различен стил, но сега трябва да се адаптираме към това, че имаме трима централни нападатели, за да извлечем най-доброто от тях. Днес спечелихме, въпреки че не беше чудесно представяне“, коментира Тудор след двубоя.

Снимки: Gettyimages

