Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

Отборът на Брентфорд води срещу тима на Челси с минималното 1:0 в среща от 4-ия кръг на английската Премиър лийг.



Единственият гол към момента отбеляза Кевин Шаде (35').

Това е четвърто лондонско дерби за световните клубни шампиони от началото на сезона в английското първенство. До този момент те направиха нулево равенство с носителя на ФА Къп Кристъл Палас, както и победиха Усет Хам (5:1) и Фулъм (2:0). "Пчеличките" от своя страна изненадаха Астън Вила (1:0), но записаха и поражения от Нотингам Форест (1:3) и новака Съндърланд (1:2).

Your Bees to take on Chelsea 🐝 pic.twitter.com/encXsumbx4 — Brentford FC (@BrentfordFC) September 13, 2025

Мениджърът на домакините реши да започне с две интересни имена. От една страна, непосредствено зад нападението застана бившата завезда на Ливърпул Джордан Хендерсън. 35-годишният полузащитник на "пчеличките" трябваше да помагана на бишия нападател на българския хегемон Лудогорец Игор Тиаго, който бе пуснат на върха на атаката в тандем с германеца Кевин Шаде.

Марк Кукурея, който по време на паузата за националните отбори вкара два гола в квалификацията срещу България, днес бе разпределен да започне срещата на резервната скамейка. Сред по-класните играчи на Енцо Мареска там бяха пратени още Густо, Гарначо и Палмър, които изглежда трябва да бъдат съхранени за предстоящите битки в Шампионската лига. Все пак мениджърът на гостите реши да включи сред титулярите си Жоао Педро, който вкара един от трите гола срещу Пари Сен Жермен във финала на клубния Мондиал, а това означава, че момчетата от "Стамфорд Бридж" в никакъв случай няма да подценят съперника и знаят, че няма да си тръгнат лесно с трите точки.

Очаквано "сините" стигнаха първи до опасно положение, след като в 5-ата минута Жоао Педро стреля, а на пътя на топката застана бранител на съперника. "Пчеличките" отговориха светкавично с чудесен пробив на бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който намери съотборника си Шаде, а Робърт Санчес спаси. При последвалия корнер Шаде отново отправи удар, но този път топката не намери очертанията на вратата. След тази ситуация Тиаго продължи с активните си действия, които обаче не доведоха до главоболия за съперника, а вместо това си изкара лековат жълт картон в 9-ата минута.

Четвърт час след началото логичното се случи и гостите овладяха средата на терена, докато "пчеличките" все повече започнаха да разчитат на контраатаки. В 16-ата минута Педро притесни отбраната на домакините, но бранителите се справиха и изчкистиха в корнер, който от своя страна не предизвика нова опасност. Така след като момчетата на Кийт Андрюс преодоляха новия тласък на енергия у именития си съперник, те успяха да върнат темпото на двубоя към остри единоборства и по-малко голови положение. Развой, който изнерви "сините" и в 31-вата минута бе вдигнат първия жълт картон за футболист на Челси. Това бе Йорел Хато, който направи грубо влизане в близост до собствената си пеналтерия, като при последвалия свободен удар офанзивните играчи на Брентфорд не се възползваха.

Тази тактика проработи за домакините и те нанесоха своя удар десетина минути преди края на първата част. Милниеносна контраатака на "пчеличките" завърши с пас към Кевин Шаде, който беше безкомпромисен срещу Робърт Санчес и го простреля. Попадението бе и първият точен удар от началото на двубоя въобще към която и да е от двете врати. Голът бе и много лошо знамение за гостите, тъй като всеки един от 9-е гола на Шаде преди тази вечер падаха при победа за лондонския тим.

След подновяването на играта "сините" най-накрая стигнаха до точен удар, който бе отправен от Джейми Гитънс, но той бе толкова слаб, че няма да остане в историята на срещата с нищо друго освен за статистиката.

БРЕНТФОРД 1:0 ЧЕЛСИ

1-0 Кевин Шаде (35')



ПРЕМИЪР ЛИЙГ, IV КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



БРЕНТФОРД /3-2-3-2/: 1. Куивин Келъхър, 4. Сеп ван ден Берг, 22. Нейтън Колинс, 5. Итън Пинок, 33. Майкъл Кайод, 23. Кийн Люис-Потър, 18. Йегор Ярмолюк, 6. Джордан Хендерсън, 8. Матиас Йенсен, 9. Игор Тиаго, 7. Кевин Шаде

МЕНИДЖЪР: Кийт Андрюс



ЧЕЛСИ /4-2-3-1/: 1. Роберт Санчес, 29. Уесли Фофана, 23. Трево Чалоба, 4. Тосин Адарабиойо, 21. Йорел Хато, 25. Мойсес Кайседо, 8. Енцо Фернандес, 7. Педро нето, 40. Факундо Буонаноте, 11. Джейми Гитънс, 20. Жоао Педро

МЕНИДЖЪР: Енцо Мареска



НАЧАЛО: 13 септември 2025 г. (събота) | 22:00 ч.

СТАДИОН: "Джикет Къмюнити Стейдиъм"

СЪДИЯ: Стюарт Атуел