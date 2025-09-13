Челси атакува върха в Премиър лийг

Брентфорд и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Премиър лийг на стадион "Джитек Къмюнити Стейдиъм". Срещата започва в 22:00 часа, а главен съдия ще бъде Стюарт Атуел. Двата лондонски отбора влизат в двубоя с различни амбиции - домакините се опитват да се измъкнат от долната половина на таблицата, докато "сините" целят да затвърдят позицията си в челото на класирането.

Челси демонстрира впечатляваща форма в началото на сезона, заемайки второ място в класирането със 7 точки от три мача. Отборът на Енцо Мареска е отбелязал 7 гола и е допуснал само един.



От друга страна, Брентфорд се намира на 15-та позиция с 3 точки, след като записа една победа и две загуби в първите си три мача. "Пчелите" имат отрицателна голова разлика - 3:5.

Брентфорд загуби последния си мач в Премиър лийг срещу Съндърланд с 1:2, но преди това постигна победа с 2:0 като гост на Борнемут в Карабао Къп. "Пчелите" записаха и важна домакинска победа срещу Астън Вила с 1:0, но започнаха сезона с поражение от Нотингам Форест с 1:3.



Челси, от своя страна, демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Сините" победиха Фулъм с 2:0 и разгромиха Уест Хам с 5:1, а преди това завършиха 0:0 с Кристъл Палас.

Последните пет сблъсъка между Брентфорд и Челси показват интересна статистика с две победи за "пчелите", една за "сините" и две равенства. Последната среща между двата отбора се състоя на 6 април 2025 г. на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" и завърши 0:0.



Преди това, през декември 2024 г., Челси победи с 2:1 на "Стамфорд Бридж" с голове на Марк Кукурея (43') и Николас Джаксън (80'), докато Брайън Мбемо (90') отбеляза за гостите.

Кийн Люис-Потър е един от важните играчи за Брентфорд в началото на сезона, въпреки че все още търси първия си гол. Младият английски нападател изигра всичките три мача като титуляр, натрупвайки 254 минути на терена. Срещу Нотингам Форест той имаше две удара към вратата, но не успя да се разпише.



Жоао Педро е истинската звезда на Челси от началото на сезона с 2 гола и 2 асистенции в първите три мача от Премиър лийг. Бразилският нападател демонстрира отлична форма, особено в мача срещу Уест Хам, в който отбеляза гол и направи две асистенции за разгромната победа с 5:1. Срещу Фулъм той също се разписа. Средната му оценка от 7,16 го прави един от най-добрите играчи в първенството досега.

Снимки: Gettyimages