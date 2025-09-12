Челси обяви още едно ново попълнение от “братския” Страсбург

Популярни
  • 12 сеп 2025 | 18:17
Световният клубен шампион Челси обяви официално, че привлича нападателя Емануел Емега от френския Страсбург, като сделката ще бъде факт след 1 януари 2026 г.

22-годишният нидерландски таран има 14 гола и е дал 3 асистенции в 27 мача за клуба от френската Лига 1 през миналия сезон. Сделката реално не би трябвало да има каквито и да е условности, тъй като Челси участва във финансирането на Страсбург и двата клуба са свързани. Мултиструктурата от футболни клубове се контролира от консорциума BlueCo, собственост на Тод Боели, шеф и на Челси.

Емега беше привлечен от 2023 г. от австрийския Щурм (Грац) и дори стана един от капитаните на французите. Не всички футболисти на Страсбург обаче са вкарани в клуба от Челси, като французите имат известна независимост по отношение на селекцията.

Това е поредна сделка между двата клуба. В Страсбург са преотстъпение младите таланти на Челси Майк Пендерс и Кендри Паес. Бранителят Мамаду Сар пък бе купен от “сините” от Лондон, но веднага след това остана под наем при елзасци. За Страсбург играе и бившият защитник на Челси Бен Чилуел.

Снимки: Imago

