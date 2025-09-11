Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. ФА подвигна 74 обвинения на Челси

ФА подвигна 74 обвинения на Челси

  • 11 сеп 2025 | 14:26
  • 1372
  • 0

Футболната асоциация на Англия отправи 74 обвинения към Челси за нарушения на правилата, свързани с плащания към футболни агенти. Обвиненията са за периода между 2009 и 2022 г., когато Роман Абрамович беше собственик на клуба и основно са за сезон 2010/2011 и 2015/2016. Лондонският клуб има срок до 19 септември за отговор.

След съобщаване на информацията от страна на ФА от Челси обявиха, че те са докладвали за потенциалните нарушения. “Сините” изразиха благодарност към Футболната асоциация и надежда, че случаят ще бъде разрешен “възможно най-бързо”.

“В процеса преди завършване на покупката на клуба групата собственици разбра за потенциално незавършени финансови отчети относно предишни транзакции и потенциални нарушения на правилата на ФА. Веднага след покупката те бяха докладвани на съответните регулатори, както и на ФА. Клубът демонстрира безпрецедентна прозрачност в този процес и даде обширен достъп до документите на клуба”, е част изявлението на Челси.

Новите собственици, които придобиха клуба през май 2022 г., още тогава задържаха 100 милиона лири от общата сума от 2.5 милиарда за “непредвидени обстоятелства”. През 2023 г. Челси плати 10 милиона евро на УЕФА след споразумение за непълни финансови отчети за периода между 2012 и 2019 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

  • 11 сеп 2025 | 09:43
  • 1213
  • 1
Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

  • 11 сеп 2025 | 07:45
  • 2030
  • 0
Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

  • 11 сеп 2025 | 07:21
  • 3951
  • 0
Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

  • 11 сеп 2025 | 06:20
  • 2979
  • 1
Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

  • 11 сеп 2025 | 05:52
  • 2941
  • 1
Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

  • 11 сеп 2025 | 05:27
  • 2715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 2425
  • 0
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 18573
  • 5
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 5174
  • 28
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 23778
  • 33
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 11518
  • 21
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 5507
  • 28