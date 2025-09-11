ФА подвигна 74 обвинения на Челси

Футболната асоциация на Англия отправи 74 обвинения към Челси за нарушения на правилата, свързани с плащания към футболни агенти. Обвиненията са за периода между 2009 и 2022 г., когато Роман Абрамович беше собственик на клуба и основно са за сезон 2010/2011 и 2015/2016. Лондонският клуб има срок до 19 септември за отговор.

След съобщаване на информацията от страна на ФА от Челси обявиха, че те са докладвали за потенциалните нарушения. “Сините” изразиха благодарност към Футболната асоциация и надежда, че случаят ще бъде разрешен “възможно най-бързо”.

BREAKING: Chelsea have been handed 74 charges by the Football Association over alleged breaches of agent regulations and third-party investment rules between 2009 and 2022. pic.twitter.com/m1UVme1x4x — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 11, 2025

“В процеса преди завършване на покупката на клуба групата собственици разбра за потенциално незавършени финансови отчети относно предишни транзакции и потенциални нарушения на правилата на ФА. Веднага след покупката те бяха докладвани на съответните регулатори, както и на ФА. Клубът демонстрира безпрецедентна прозрачност в този процес и даде обширен достъп до документите на клуба”, е част изявлението на Челси.

Новите собственици, които придобиха клуба през май 2022 г., още тогава задържаха 100 милиона лири от общата сума от 2.5 милиарда за “непредвидени обстоятелства”. През 2023 г. Челси плати 10 милиона евро на УЕФА след споразумение за непълни финансови отчети за периода между 2012 и 2019 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages