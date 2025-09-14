Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Локомотив (София) посреща Левски в дербито на VIII кръг на efbet Лига. Началото на мача на стадиона на "железничарите" ще бъде дадено с първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов в 20:30 часа.

Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

Двубоят традиционно предлага интрига, като тя се засилва от двамата треньори - Станислав Генчев ще се изправи за първи път срещу "сините", след като в края на 2024 година специалистът беше освободен изненадващо от "Герена" след пет поредни победи. Тогава Генчев се раздели със "сините", като от щаба на някогашния полузащитник в Левски остана единствено Дарко Тасевски.

В началото на 2025 година на мястото на Генчев на "Герена" пристигна испанецът Хулио Веласкес, с когото начело "сините" сега мечтаят да детронират шампиона Лудогорец. Двата отбора делят първото място, като "орлите" имат един вкаран гол повече от столичния гранд.

Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

Испанският наставник вече подчерта, че сезонът е дълъг и е важно да се види накрая къде ще бъде "синият" отбор. В групата за дербито се завръща Карлос Охене, който имаше контузия, като Веласкес поясни, че ганайският халф изостава в кондиционно отношение. Последното попълнение на Левски - алжирският полузащитник Акрам Бурас, също ще бъде на разположение на треньора за "Надежда", ако последният прецени да го използва.

Локомотив (София) с информация за билетите за дербито с Левски

Локомотив (София) пък се подсили преди три дни с бившия бек на ЦСКА Ангел Лясков, който вече позира с червено-черния екип. Около клуба от "Надежда" се спекулира с името на Ивелин Попов, след като бившият национал се раздели шумно и шокиращо с Ботев (Пловдив). Попето имаше интересен бас преди година с Генчев, когато пророкува под формата на шега, че специалистът няма да е начело на Левски в края на сезон 2024/2025 година, както и се случи.

Анте Аралица е под въпрос за сблъсъка с Левски

Под въпрос за мача на стадион "Локомотив" до последно ще бъде голмайсторът на домакините Анте Аралица, като хърватинът все още се възстановява от контузията, която получи преди паузата за националните отбори.

Локомотив (София) - Левски

Съдия: Драгомир Драганов

Начало: 20:30 часа

Стадион: "Локомотив", София