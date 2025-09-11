Локомотив (София) с информация за билетите за дербито с Левски

Локомотив (София) излезе с информация за билетите за предстоящия двубой с Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя от 20:30 часа на стадиона в “Надежда”.

Ето какво пишат от Локомотив:

Локомотивци,

Ръководството на „Локомотив“ (София) припомня цените на билетите за предстоящото дерби срещу „Левски“ в неделя (14.09) от 20:30 часа.

Цени на билетите:

VIP билет – Сектор „А“ 100.00 лв.

Ложа 1 – Сектор „А“ 30.00 лв.

Редовен билет – Сектор „А“ 20.00 лв.

Цената за гостуващия сектор, където ще бъдат настанени феновете на „Левски“, също е 20.00 лв. Ръководството на „Локомотив“ (София) отпуска максимално допустимия по наредба брой билети – 1300. От тях 1100 ще бъдат в продажба на касите на стадион „Георги Аспарухов“ от петък, а останалите 200 пропуска ще бъдат пуснати на касите на гостуващия сектор на стадион „Локомотив“ в деня на мача.

Фенове на “сините” в сектор “А” няма да бъдат допускани поради съображения за сигурност.

Всички каси на стадион „Локомотив“ ще отворят в 18:30 часа – 2 часа преди началото на срещата.