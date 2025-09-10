Популярни
Анте Аралица е под въпрос за сблъсъка с Левски

  • 10 сеп 2025 | 10:37
  • 235
  • 1

Голмайсторът на Локомотив (София) Анте Аралица до последно ще е под въпрос за столичното дерби с Левски. Сблъсъкът в „Надежда“ е в неделя от 20:30 часа. Хърватинът все още се възстановява от контузия, която получи в последния мач преди паузата за националните отбори. Тогава “червено-черните” паднаха с 0:1 от Септември (София), а Аралица бе заменен принудително още в 21-ата минута от бразилеца Кауе Карузо.

Интересното е, че по време на прекъсването Локо загуби в контрола със същия резултат – 0:1 от същия съперник, като този път Карузо започна като титуляр, а Анте бе запазен, с цел по-бързо възстановяване.

Старши треньорът Станислав Генчев е категоричен, че хърватинът няма да бъде рискуван, ако не е готов на сто процента. Именно такъв случай е довел до травмата преди около две седмици, след като той не е бил възстановен изцяло. Поради тази причина Локо (София) реагира на трансферния пазар и привлече нов таран – Георги Минчев. Интересното е, че двамата се засичат за един сезон в Локомотив (Пловдив). Очаква се Минчев да е в групата още за двубоя с Левски, пише “Тема спорт”.

