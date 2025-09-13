Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешното гостуване на Локомотив (София). Сблъсъкът в столичния квартал "Надежда" е от 20:30 часа и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

От началото на сезона "сините" записаха пет победи и едно равенство и делят първото място в класирането с Лудогорец, който също има 16 точки в актива си. Испанският специалист обаче остава здраво стъпил на земята, като сподели, че целта пред него и футболистите му е да се подобряват с всеки изминал ден.

"Тези периоди са малко по-различни, защото по това време не разполагаш с всички футболисти, тъй като много от тях са заети с националните си отбори. С останалите играчи използвахме времето за възстановяване, почивка и тренировки, разбира се. Свършихме добра работа. Подходът за всеки един от националите е индивидуален. В края на тази седмица се намираме в много добра кондиция", започна Веласкес.

"Никога не се знае дали паузата идва в добър или лош момент. Адаптираме се към ситуацията. Възползваме се по най-добрия начин и гледаме напред. На мен лично ми харесва постоянно да сме в игрови ритъм. За играчите е важно да има такива моменти за почивка.

Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

Нямаме контузени към този момент. Не всички са в еднаква кондиция. Охене се завръща от контузия и включването му към основната група става по различен начин. Акрам се присъедини към нас след период, в който не е имал официални мачове. Вече тренира с нас, но няма как да е в тази кондиция, както останалите. Отделни играчи имат своите специфики по отношение на кондиционното състояние. Ще изберем най-подходящите състезатели, които да включим в групата за мача утре вечер", продължи испанецът.

"Публично никога не бих си позволил да коментирам какво ни липсва и какво не. Моята работа е да извадя най-доброто от това, с което разполагам. Доволен съм от начина, по който се представят всички играчи.

Със сигурност познаваме добре противника, тъй като това е наша отговорност и задължение. Сериозен, прагматичен отбор. Отбор, който стъпва в основата на разбирането за здравата защита. Защитават се с много хора. Преливат в атака, атакуват от втора позиция. Здрав отбор, с ясни идеи за играта и изграден стил. Ние трябва да изиграем добре мача и да бъдем умни. Трябва да се възползваме от пространствата.

Аз съм изключително доволен от Вуцов. Същото мога да кажа и за Мартин и Оги. Мисля, че е страхотен вратар и му се доверявам напълно. Сигурен вратар, който идеално пасва на нашия стил на игра. Отличен работник и прекрасен човек. Изключително жестоко е да се фокусираме, когато има грешка или не се получават нещата при определен играч. И в добро, и в лошо всички са заедно. В този случай говорим за доста класен вратар. За нас е изключителен късмет, че имаме вратар като него.

Един професионален футболист винаги може да има моменти на разочарование, но трябва да притежава силата да преодолява тези изпитания. Макун вече е изцяло фокусиран върху това, което се случва в Левски. Разбира се, че говорих с него, защото гледах и двата мача. Поговорихме си за футбол. Независимо дали побеждаваш или не, сменяш бързо чипа и трябва да се адаптираш.

Едва започна първенството. Остава още много до края. Ако мислим, че сме направили нещо кой знае какво към този момент, жестоко сме се объркали. Нашата цел е да се подобряваме с всеки изминал ден. Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона", заяви Веласкес.