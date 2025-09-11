Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Последното попълнение на Левски Акрам Бурас вече е картотекиран и може да играе при гостуването на Левски срещу Локомотив (София) в неделя. Това показва справка в сайта на БПФЛ, където профилът на полузащитника фигурира сред картотекираните състезатели на "сините".

Макар алжирският национал да подписа договор още преди двубоя с ЦСКА 1948, неналичието на европейски паспорт и повече документални процедури доведоха до по-бавна регистрация на играча във футболната централа.

Сега този проблем вече е отпаднал и треньорът Хулио Веласкес ще може да го използва в предстоящото гостуване срещу Локомотив София.

Мачът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е в неделя, 14 септември, от 20:30 часа. В него официални дебютни минути за Левски може да запише и защитникът от Република Северна Македония Никола Серафимов, който по време на паузата бе част от националния тим на страната си.