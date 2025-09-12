Световното първенство през погледа на Николай Иванов

Анализ на шансовете, съперниците и ключовите сблъсъци в групата

– Г-н Иванов, Световното първенство е на прага. Мнозина го определят като най-големия форум в света на волейбола. Разкажете ни малко за атмосферата и духа, който то носи – през призмата на Вашия състезателен опит.

- Да, дойде време и за последното голямо състезание за този сезон – световното първенство при мъжете. Световните финали са сериозно предизвикателство и спокойно може да се каже, че това е най-трудният волейболен форум. Казвам го напълно сериозно – на световното първенство участват най-добрите отбори от цял свят.

- Знаем, че за олимпийските игри е по-трудно да се класираш, отколкото да постигнеш добър резултат там. В Европа конкуренцията се увеличава с всяка изминала година, но световното първенство е наистина „висока топка“.

- В спортната ми кариера имах възможността да участвам на три световни първенства, като всяко от тях имаше своите особености. Различните системи на провеждане поставяха отборите пред всякакви предизвикателства. Световното първенство е дълъг турнир и преминава през различни фази – който успее да запази концентрация и се адаптира по-бързо, достига до края.

Волейболистите с първа тренировка в Манила

– Група Е на световното първенство включва отборите на България, Словения, Германия и Чили. Каква е първата Ви мисъл, когато погледнете тези четири отбора?

- Трудна група за нас, с един отбор, който видимо отстъпва на останалите.

Словения с равенство в последната си контрола преди Мондиал 2025

– Нека поговорим по-конкретно за съперниците. Словения е най-високо ранкираният отбор – тим, който претърпя впечатляващ възход. След 2015-а година, когато игра финал на Европейското първенство в София, всички започнаха да се съобразяват с тях. Показателна ли е победата ни това лято срещу Словения в Бургас по време на VNL? Какво Ви се струва по-правилно – да имаме самочувствието, че вече сме ги победили категорично, или да подходим с ясното съзнание, че този мач може да бъде съвсем различен?

- В последните десет години Словения се утвърди като един от топ отборите, който поддържа високо и постоянно ниво. Победата ни в Лигата на нациите беше много важна – за самочувствие и увереност. Мачовете срещу такива отбори са различни – това е интензитет, с който трябва да се научим да свикваме. Тези тимове играят на високо ниво без големи амплитуди в представянето си.

– От състава на Словения ще отсъстват две от най-големите имена в последните години – Клемен Чебул и Рок Можич. Това огромно предимство ли е за България, или може да се окаже „нож с две остриета“?

- Отсъствието на ключови състезатели на голям форум по медицински причини винаги е неприятна ситуация. В конкретния случай липсата на тези играчи може да повлияе негативно на представянето на Словения. Но от друга страна, тя може да мобилизира останалите – на всяко голямо първенство се появяват нови герои, които използват своя шанс. Словения е отбор, изградил устойчивост, постоянство и самочувствие. За нас това ще е сериозно предизвикателство, независимо от стартовия им състав.

Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България

– Германия е отбор, с който съдбата често ни събира на големите форуми. Как оценявате нивото на германците, особено предвид факта, че именно срещу тях ще изиграем първия си мач на световното?

- Да, с германците имаме интересна спортна история през последните години – срещаме се често на различни форуми.

Георг Гроцер: Чувствам се много добре! Искам да се борим за медал

– Какво можем да очакваме от този съперник от волейболна гледна точка? В тима тече процес на обновяване, но на 41 години Георг Гроцер се завръща. До каква степен това прави Германия различен отбор спрямо този, който видяхме в Лигата на нациите?

- Германия със сигурност ще бъде с друго лице на световното. Физически са много здрави, с отлична техническа грамотност. Голяма част от състезателите им играят в силни европейски клубове, което им дава допълнително самочувствие. Завръщането на Гроцер – дори на 41 години – ще е голям стимул. Той е състезател с колосален опит и може да реши мач сам. Това прави първия ни мач изключително труден и важен.

Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

– Може би по-лесно бихме се сетили за хубаво чилийско вино или световноизвестна забележителност от тази страна, отколкото за неин волейболист. Колко трудни са мачовете срещу такива „непознати“ съперници?

- Такива мачове често са по-трудни, отколкото изглеждат. Когато нивото на отборите е различно, е лесно да се подценят противниците. А историята помни немалко случаи, в които подобни срещи са носили сериозни щети.

– България играе последния си мач в груповата фаза срещу считания за аутсайдер Чили. Колко важно е този мач да не се окаже решаващ за класирането ни в елиминационната фаза? Или това всъщност може да е плюс?

- Програмата на нашия отбор е направена така, че след всеки мач имаме почивен ден. Това е отлична предпоставка да се раздаваме максимално във всяка среща. За да не стигаме до неприятни изненади, е важно да вземем максимума от първите два мача. Така ще избегнем ситуации, в които класирането може да се решава от евентуални схеми между Словения и Германия в последния им мач.

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

– Как оценявате възможностите на нашия отбор? В състава имаме цели десет дебютанти на световно първенство. Какъв фактор може да се окаже това за цялостното представяне на тима?

- Лятото беше тежко и натоварено. Момчетата свършиха много работа и изиграха силни мачове в Лигата на нациите, натрупаха самочувствие. Научиха и важни уроци – как да се справят със сътресения в отбора (като травма на ключов състезател), как да контролират емоциите си в серия от тежки мачове (победа над Полша, загуба от Иран), как да не подценяват съперника (загуба от Турция).

- Отборът вече има облик – това се забелязва от конкурентите. Имаме разнообразни игрови схеми, които можем да използваме при нужда.

- Що се отнася до дебютантите – никой не се е родил с опит. Всеки е направил първите си стъпки на голям форум. Това, че имаме десет дебютанти, може дори да се окаже плюс – ентусиазмът и желанието за доказване могат да се превърнат в необходимата енергия за отбора.