Волейболистите с първа тренировка в Манила

Волейболистите от националния отбор на България направиха първа тренировка във Филипините преди началото на Световното първенство.
Волейболните национали на България вече са в Манила
Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини проведоха занимание в зала "SM Mall of Asia" в Манила, където ще играят и мачовете си от предварителната Група Е, като първо отделиха внимание на техническата част. След това националите тренираха във фитнеса.
Броени дни преди старта на Мондиал 2025 "лъвовете" вече са в пълна готовност и са амбицирани за силно представяне.
Мистериозният съперник на България в група Е - Чили
България е в Група Е заедно с отборите на Германия, Словения и Чили. "Трикольорите" ще стартират срещу Бундестима в събота (13 септември) от 12,30 часа българско време.
Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България
Снимки: БФВ