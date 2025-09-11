Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Волейболистите с първа тренировка в Манила

Волейболистите с първа тренировка в Манила

  • 11 сеп 2025 | 17:06
  • 604
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България направиха първа тренировка във Филипините преди началото на Световното първенство.

Волейболните национали на България вече са в Манила
Волейболните национали на България вече са в Манила

Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини проведоха занимание в зала "SM Mall of Asia" в Манила, където ще играят и мачовете си от предварителната Група Е, като първо отделиха внимание на техническата част. След това националите тренираха във фитнеса.

Броени дни преди старта на Мондиал 2025 "лъвовете" вече са в пълна готовност и са амбицирани за силно представяне.

Мистериозният съперник на България в група Е - Чили
Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

България е в Група Е заедно с отборите на Германия, Словения и Чили. "Трикольорите" ще стартират срещу Бундестима в събота (13 септември) от 12,30 часа българско време.

Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България
Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България

Снимки: БФВ

