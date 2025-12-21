Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция

Световният вицешампион с България Венислав Антов и неговият Туркоа записаха 11-а победа от началото на сезона във Франция.

Воденият от Дориан Ружейрон тим надделя трудно у дома над Кан с 3:2 (25:23, 25:16, 23:25, 18:25, 15:8) в мач от 12-и кръг на Marmara Spike Ligue, който се игра пред 1422 зрители в зала “Пиер Дюмотие”.

Венислав Антов изигра нов силен мач за Туркоа и бе втори по резултатност с 20 точки (1 ас, 2 блока, 41% ефективност в атака - +8).

Игнасио Луенгас бе най-резултатен с 22 точки (51% ефективност в атака, 33% перфектно и 67% позитивно посрещане - +16) и бе обявен за MVP.

За Кан канадският диагонал Ксандър Кетжински записа 23 точки (1 ас, 2 блока, 43% ефективност в атака - +16), с 14 точки се разписа Тео Мовинкел (1 блока).

Така Туркоа поведе във във временното класиране с 29 точки след 11 победи и 1 загуба, но преди изиграването двубоя между Тур и Сет.

В следващия 13-и кръг тимът на Венислав Антов среща Поатие, на 30 декември (вторник) от 21:00 часа.