Мистериозният съперник на България в група Е - Чили

Чили е страна, която традиционно не свързваме с волейбола. Разположена на западния бряг на Южна Америка, между Тихия океан и Андите, тя се простира на над 4300 км дължина и едва 177 км ширина. В тази тясна и дълга ивица земя се срещат почти всички климатични зони – от най-сухата пустиня в света, Атакама, до ледените пейзажи на Патагония.

Сред популярните туристически дестинации са Великденските острови със своите загадъчни моаи, както и прочутата долина на виното – Valle de Colchagua, която привлича посетители от цял свят през цялата година.

Футболът и тенисът са най-популярните спортове, но през тази година Чили се завръща на световната волейболна сцена след 43-годишно отсъствие. За последно участва на Мондиал 1982 г. в Аржентина, където завършва на предпоследното – 23-то – място.

Прогресът през последните 5 години

Да – такъв със сигурност има. За по-широката публика волейболните успехи на южноамериканците може да изглеждат изненадващи, но за по-тесните специалисти тенденцията на развитие е повече от очевидна.

През 2020 г. чилийската федерация печели финансиране по програмата на FIVB за развитие на треньори. За последните пет години Международната федерация е инвестирала над 200 000 швейцарски франка в различни проекти.

Класирането за световното първенство изглежда като логично продължение на израстването на националния отбор, който през последните години постигна следните резултати:

• Бронзови медали на Южноамериканското първенство (2019 и 2023)

• Златен медал на Южноамериканските игри (2022)

• Бронз на Панамериканската купа (2023)

• Четвъртфинал в Чалънджър турнира на FIVB (2023)

Тези успехи ясно показват последователен напредък и поставят стабилна основа за участие на най-високо ниво. Под ръководството на международни треньори и с ново, талантливо поколение състезатели, Чили има амбицията да се утвърди сред водещите волейболни нации в Южна Америка.

Чили в група E на световното първенство в Манила

България, Словения и Германия. В група Е, Чили има компания от много сериозни отбори, които са сред фаворитите за първите две места. На пръв поглед непретенциозният тим от Южна Америка ще има възможност да се изправи срещу някои от най-добрите волейболисти в света – и да вкуси от големия волейбол.

Селекционер на националния отбор е аржентинецът Даниел Неямкин – треньор с богат опит, преминал през всички възрастови формации на страната. От 2022 г. е начело на представителния тим на Чили.

Сред основните фигури зад регионалните успехи на отбора са посрещачите Висенте Ибара и Кай Боначич.

• Ибара е възпитаник на школата на Club Providencia, има опит в аржентинското първенство с Ciudad Volley, а през новия сезон ще играе в португалския SC Espinho.

• Централният блокировач Габриел Арая е един от малцината в състава с по-голям опит в европейски шампионати – състезавал се е в Гърция, Румъния и Испания.

Волейболна загадка с потенциал

От една страна, Чили е волейболна загадка – абсолютен аутсайдер в групата. Но от друга, резултатите, които националният отбор постига, показват наличие на целенасочена работа, амбиция и развитие – процес, който заслужава повишено внимание.