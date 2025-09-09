Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България

Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България

  • 9 сеп 2025 | 17:58
Германският мъжки национален отбор е готов за Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините (12-28 септември).

Германия е първият съперник на България. Двата тима ще се изправят в люта битка в събота от 12:30 часа в първата среща от Група Е.

Селекционерът на Германия Михал Винярски обяви състава си от 14 волейболисти, воден от капитана Георг Гроцер.

Въпреки трудната предварителна Група Е, в която е Германия заедно с България, Словения и Чили, в Бунедестима са уверени в силата си за предстоящия Мондиал 2025.

„Искаме да излезем от групата – и тогава всичко е възможно“, заяви разпределителят Ян Цимерман.

Германският отбор пристигна в Манила преди няколко дни.

„Пътуването беше безпроблемно; чувстваме се комфортно в хотела и в залата. Разбира се, климатът и промяната във времето са предизвикателство, но настроението в отбора е добро – усеща се как нараства очакването и вълнението“, каза още Ян Цимерман, описвайки ситуацията на място.

“След „доста смесена“ пред сезонна подготовка в Италия, която включваше победа срещу Холандия и две загуби срещу Турция и домакините от Италия, отборът използва тренировъчните дни във Франкфурт и Манила, за да „направи още една крачка напред“, каза Цимерман.

„Нашата група е наистина трудна“, заяви националният треньор Михал Винярски.

„България постигна огромен напредък и има млад, силен отбор. Словения е фаворит – но ние многократно сме доказвали, че можем да се състезаваме срещу всеки противник. Единственото нещо, което има значение за нас, е стартът срещу България“, заяви Михал Винярски.

За първи път 32 държави участват в Световното първенство за мъже. Мачовете ще се играят във филипинската столица Манила, в “Смарт Аранета Колизеум” и в “SM Mall of Asia Arena”, където германският баскетболен отбор отпразнува титлата си от Световната купа през 2023 година.

Първите два отбора от всяка група ще се класират за 1/8-финалите, където Германия може да се изправи срещу САЩ, Куба, Португалия или Колумбия.

„Разбира се, искаме да стигнем възможно най-далеч“, подчертава Винярски, „но най-важният ден за нас е 13 септември – мачът срещу България.“

