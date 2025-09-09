Михал Винярски: Най-важният ден за Германия е 13 септември и мачът срещу България

Германският мъжки национален отбор е готов за Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините (12-28 септември).

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

Германия е първият съперник на България. Двата тима ще се изправят в люта битка в събота от 12:30 часа в първата среща от Група Е.

Георг Гроцер: Чувствам се много добре! Искам да се борим за медал

Селекционерът на Германия Михал Винярски обяви състава си от 14 волейболисти, воден от капитана Георг Гроцер.

Въпреки трудната предварителна Група Е, в която е Германия заедно с България, Словения и Чили, в Бунедестима са уверени в силата си за предстоящия Мондиал 2025.

„Искаме да излезем от групата – и тогава всичко е възможно“, заяви разпределителят Ян Цимерман.

Германският отбор пристигна в Манила преди няколко дни.

„Пътуването беше безпроблемно; чувстваме се комфортно в хотела и в залата. Разбира се, климатът и промяната във времето са предизвикателство, но настроението в отбора е добро – усеща се как нараства очакването и вълнението“, каза още Ян Цимерман, описвайки ситуацията на място.

“След „доста смесена“ пред сезонна подготовка в Италия, която включваше победа срещу Холандия и две загуби срещу Турция и домакините от Италия, отборът използва тренировъчните дни във Франкфурт и Манила, за да „направи още една крачка напред“, каза Цимерман.

„Нашата група е наистина трудна“, заяви националният треньор Михал Винярски.

„България постигна огромен напредък и има млад, силен отбор. Словения е фаворит – но ние многократно сме доказвали, че можем да се състезаваме срещу всеки противник. Единственото нещо, което има значение за нас, е стартът срещу България“, заяви Михал Винярски.

За първи път 32 държави участват в Световното първенство за мъже. Мачовете ще се играят във филипинската столица Манила, в “Смарт Аранета Колизеум” и в “SM Mall of Asia Arena”, където германският баскетболен отбор отпразнува титлата си от Световната купа през 2023 година.

Първите два отбора от всяка група ще се класират за 1/8-финалите, където Германия може да се изправи срещу САЩ, Куба, Португалия или Колумбия.

„Разбира се, искаме да стигнем възможно най-далеч“, подчертава Винярски, „но най-важният ден за нас е 13 септември – мачът срещу България.“