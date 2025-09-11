Словения с равенство в последната си контрола преди Мондиал 2025

Волейболистите на Словения, които са един от съперниците на България в предварителната група на предстоящото Световно първенство във Филипините, завършиха наравно с победителя в Мемориал "Хуберт Вагнер" Аржентина в последната контрола преди Мондиала.

Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

Воденият от Фабио Соли тим и "гаучосите" приключиха при резултат 2:2 (25:22, 20:25, 26:24, 19:25) в Манила. Във вторник словенците отстъпиха на Иран с 1:3, а преди това победиха категорично японския клубен отбор Осака Сакай Блейзърс два пъти с по 3:0 гейма.

"В първата част на подготовката в Любляна се справихме добре, но нямахме много време да подготвим играчите, които не играха в Лигата на нациите. Дойдохме в Япония и Филипините, за да изиграем четири мача и мисля, че последният беше най-добрият от всички. Вложихме цялата си енергия и най-добрата си игра в мача с Аржентина. Възползвахме се от възможностите си и оставихме добро впечатление на игрището", сподели Соли пред официалния сайт на словенската федерация.

Волейболистите с първа тренировка в Манила

Словения стартира на първенството в събота (13 септември) с мач срещу Чили от 16,00 часа българско време. Срещата на словенците с България пък е в понеделник (15 септември) от 12,30 часа.

Снимки: odbojka.si